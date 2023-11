Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Cloppenburg: Verkehrsunfall auf der B72 in Emstek +++ Fahrzeug der Polizei beteiligt +++ Drei Personen verletzt +++ Hoher Sachschaden

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Einsatzfahrzeugs der Polizei wurden am Dienstag, 07. November 2023, gegen 17:30 Uhr, drei Personen verletzt. Die Verletzungen einer Polizeibeamtin wurden als schwer eingestuft. Es entstand hoher Sachschaden.

Zur Unfallzeit befuhr ein 23-jähriger Mann aus Molbergen mit einem Kleinbus die B72 in Richtung Autobahn 1. Kurz vor der Anschlussstelle Emstek/Ecopark geriet er mit dem Kleinbus in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem zivilen Einsatzfahrzeug der Polizei Cloppenburg. Im Kleinbus erlitt eine 25-jährige Mitfahrerin aus Hagen leichte Verletzungen. Beide Insassen aus dem Streifenwagen mussten mit Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren werden. Der 35-jährige Fahrer galt als leicht, seine 43-jährige Kollegin als schwer verletzt.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß massiv beschädigt und nicht mehr fahrbereit. Ebenfalls abgeschleppt werden musste der VW einer 24-jährigen Cloppenburgerin, der durch umherfliegende Trümmerteile erheblich beschädigt wurde. Die Trümmerteile riefen zudem geringe Schäden an einem Kleintransporter und einem Kleinwagen hervor. Insgesamt wird von einem Schaden in Höhe von etwa 52.000 Euro ausgegangen.

Auf der B72 kam es aufgrund der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen und der damit verbundenen Sperrungen bis ungefähr 19:15 Uhr zu Behinderungen.

