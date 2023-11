Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Alkoholisierter Pkw-Fahrer in Wildeshausen +++ Radfahrer gesucht

Delmenhorst (ots)

Einen alkoholisierten Pkw-Fahrer stellten Beamte der Polizei am Dienstag, 07. November 2023, gegen 08:45 Uhr, im Stadtgebiet von Wildeshausen fest.

Sie befuhren mit einem Streifenwagen die Ahlhorner Straße in Richtung Ahlhorn und wurden auf einen vorausfahrenden BMW aufmerksam. Der Fahrer zeigte eine unsichere Fahrweise, die sich unter anderem im dichten Vorbeifahren an Radfahrern auf dem separaten Fahrradstreifen zeigte. Den erforderlichen Mindestabstand von 1,5 Metern unterschritt er ohne Gegenverkehr deutlich. Die Signale zum Anhalten, die die Beamten dem vorausfahrenden Fahrer gaben, wurden nicht befolgt oder übersehen. An der Kreuzung zum Nordring fuhren sie am BMW vorbei und gaben dem Fahrer das Signal zum Folgen. Die Kontrolle sollte an einer Bushaltestelle erfolgen. Auch diese Aufforderung wurde missachtet, die Fahrt in Richtung Ahlhorn fortgesetzt. Erst nach dem Einschalten des Blaulichts und Martinshorns reagierte der Fahrer und stoppte den BMW. Der 42-jährige Mann aus Großenkneten roch nach Alkohol. Ein vor Ort durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,06 Promille.

Aufgrund der gezeigten Unsicherheiten leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen einer möglichen Gefährdung des Straßenverkehrs ein und ordneten die Entnahme einer Blutprobe an. Den Führerschein des Mannes stellten sie sicher. Die Polizei Wildeshausen sucht in diesem Zusammenhang nach den Radfahrern auf der Ahlhorner Straße, die als Zeugen im Verfahren von Bedeutung sein können. Sie werden gebeten, sich unter 04431/941-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell