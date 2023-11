Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Leonberg: Tödlicher Verkehrsunfall am Busbahnhof

Ludwigsburg (ots)

Tödlich verletzt wurde eine 66 Jahre alte Fußgängerin am Donnerstag (02.11.2023) in der Bahnhofstraße in Leonberg, als sie gegen 10:10 Uhr in einen Verkehrsunfall verwickelt wurde. Die 66-Jährige betrat die Fahrbahn und wurde von einem Linienbus erfasst. Der 60 Jahre alter Bus-Lenker hatte die Frau bei einem Wendemanöver vermutlich übersehen. In der Folge geriet die 66-Jährige unter den Bus und wurde von diesem überrollt. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch Ersthelfer erlag die Frau noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat zur Klärung des Unfallhergangs einen Gutachter bestellt. Darüber hinaus sucht die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Diese können sich unter der Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de melden.

