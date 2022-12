Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 221227.4 Nordhastedt: Einbrecher ertappt

Nordhastedt (ots)

In der Nacht zu heute hat ein Mann in Nordhastedt Einbrecher auf frischer Tat ertappt. Er alarmierte die Polizei, die die Täter jedoch nicht mehr antreffen konnte. Sie flüchteten vermutlich in einem Fahrzeug.

Gegen 04.20 Uhr bemerkte der Bewohner einer Doppelhaushälfte in der Straße Oken, dass am Nachbarhaus Einbrecher ganz offensichtlich am Werk waren. Im Nahbereich sollte zudem ein Kleinwagen mit laufendem Motor stehen. Der Zeuge alarmierte daraufhin die Polizei. Vor Eintreffen der Beamten waren die Einbrecher allerdings vom Ort geflüchtete, vermutlich nutzten sie hierzu den hellblauen Kleinwagen, der einem Ford Fiesta ähnlich war. Am Tatort stellten die Polizisten fest, dass die Eindringlinge über die Terrassentür in das Haus eingestiegen waren. Ob die Täter etwas entwendeten, ließ sich zunächst nicht klären. Der Schaden, den sie anrichteten, dürfte bei mehreren tausend Euro liegen.

Zeugen, denen in der Nacht zu heute im Bereich des Tatortes verdächtige Personen oder das beschriebene Fahrzeug aufgefallen sind, sollten sich bei der Kripo in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 melden.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell