Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Einbruch in Wohnhaus in der Neckarstraße

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Sonntag (29.10.2023), 13:30 Uhr, und Mittwoch (01.11.2023), 14:45 Uhr, kam es in einem Wohnhaus in der Neckarstraße in Kornwestheim zu einem Einbruch. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Haus, durchsuchten mehrere Räume und durchwühlten zahlreiche Schränke. Bislang ist noch unbekannt, ob die Täter etwas gestohlen haben und welche Höhe der entstandene Sachschaden hat. Zeugen, die Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Kornwestheim unter der Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de in Verbindung.

