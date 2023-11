Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen-Heimerdingen: Einbrecher von Hausbewohner überrascht

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter verschafften sich am Dienstag (01.11.2023) gegen 01:00 Uhr unberechtigt Zugang zu einem Wohnhaus im Eichweg in Heimerdingen. Ein Bewohner bemerkte Geräusche im Haus und ging in Richtung Hauseingang. Dort überraschte er zwei männliche Täter, die daraufhin die Flucht ergriffen. Bislang ist unbekannt, ob Wertgegenstände gestohlen wurde. Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ditzingen unter der Tel. 07156 4352-0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

