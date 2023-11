Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Unbekannter entblößt sich vor Kindern

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt gegen einen noch unbekannten Mann, der am Mittwoch (01.11.2023) gegen 11.40 Uhr zunächst einen elfjährigen Jungen im Bereich des Rathauses in Kornwestheim am Po berührt und sich auch entblößt haben soll. Der elf Jahre alte Junge war gemeinsam mit einem neun und einem sieben Jährigen unterwegs. Vor allen drei Kindern entblößte der Täter sein Geschlechtsteil, worauf die Jungen in Richtung Salamanderpark davon gingen. Am Bahnhof in Kornwestheim trafen die Kinder dann erneut auf den Täter, worauf sie sofort nachhause gingen und eine Mutter informierten, die wiederum die Polizei alarmierte. Sich anschließende Fahndungsmaßnahmen blieben jedoch ergebnislos. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt nun wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern gegen den Unbekannten, der etwa 180 cm groß sein soll, einen Drei-Tage-Bart trug und kurze, braune Haare hat. Bekleidet war der Mann mit einer braunen Jacke und einer grauen Hose. Die Polizei bittet Zeugen, sich dringend unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail: hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zu melden.

