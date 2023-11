Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Eberdingen-Nußdorf: Zeugen nach handgreiflicher Auseinandersetzung gesucht

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter störten in der Nacht zum Mittwoch (01.11.2023) gegen 0:00 Uhr eine Halloweenparty, die in einem Jugendhaus im Mönsheimer Weg stattfand. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge stiftete die zehn- bis zwölfköpfige Gruppe aus ungeklärten Gründen Unruhe unter den rund 100 Gästen und wurde deshalb von einem 28-Jährigen der Örtlichkeit verwiesen. Kurz darauf kehrten die Unbekannten jedoch zurück und schlugen den 28-Jährigen unvermittelt mit Fäusten nieder. Anschließend traten und schlugen sie auf den am Boden liegenden Mann ein. Im weiteren Verlauf sollen die Täter scheinbar wahllos weitere Gäste attackiert haben, ehe sie flüchteten. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werde gebeten, sich unter der Tel. 07042 941-0 oder per E-Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell