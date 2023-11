Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Fensterscheibe eines Schulgebäudes beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Ein Zeuge bemerkte in der Nacht zum Mittwoch (01.11.2023) gegen 02.30 Uhr, dass eine Fensterscheibe einer Schule in der Geschwister-Scholl-Straße in Böblingen beschädigt wurde. Die genaue Tatzeit konnte bislang nicht eingegrenzt werden. Die Scheibe wurde nicht vollständig zerstört, so dass ein Eindringen in das Gebäude nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht möglich gewesen sein dürfte. Der entstandene Sachschaden wurde auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Weitere Zeugen, die in jener Nacht etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail: prev.boeblingen@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Böblingen zu melden.

