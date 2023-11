Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim: Zeugen nach waghalsigem Überholmanöver gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz sucht Zeugen eines Verkehrsdelikts, zu dem es am Dienstag (31.10.2023) gegen 18.55 Uhr in der Großsachsenheimer Straße kam. Ein 37 Jahre alter VW-Lenker war von Großsachenheim in Richtung Kleinsachsenheim unterwegs. Hinter ihm fuhr ein 52-Jähriger, hinter welchem ein weiterer, noch unbekannter Fahrzeuglenker folgte. Als viertes Fahrzeug in der Kolonne folgte ein dunkler Mercedes, der von einer noch unbekannten Person gelenkt wurde. Kurz vor einer Linkskurve setzte der unbekannte Mercedes-Fahrer zum Überholen an. Er versuchte, alle drei vor ihm fahrenden Pkws zu überholen, als ihm ein 51-jähriger Skoda-Lenker entgegenkam. Dieser musste nach rechts in eine Grundstückseinfahrt ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Der Mercedes-Fahrer lenkte seinerseits nach rechts und streifte dabei den VW des 37-Jährigen. Anschließend setzte der Unbekannte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern. Zeugenhinweise werden unter der Tel. 07042 941-0 oder per E-Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de entgegen genommen. Insbesondere sucht die Polizei den Fahrer oder die Fahrerin des dritten Pkws in der Kolonne, da der oder die möglicherweise Hinweise zu dem Mercedes-Lenker geben kann.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell