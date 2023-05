POL-COE: Dülmen, Am Wevelbach/Grauer VW Caddy beschädigt

Coesfeld (ots) - In der Nacht auf Sonntag (28.05.23) haben Unbekannte die äußere Scheibe eines Verkaufsautomaten für Grillgut an der Dülmener Straße beschädigt. Dieser steht auf dem Parkplatz einer Kfz-Werkstatt. Die Tatzeit liegt zwischen 12 Uhr am Samstag (27.05.23) und 12.15 Uhr am Sonntag (28.05.23). Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle ...

