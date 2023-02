POL-HRO: Beschädigung mehrerer Fahrzeuge in Rostock

Rostock (ots) - Insgesamt sieben Fahrzeuge beschädigten unbekannte Täter in der vergangenen Nacht im Rostocker Kurt-Schumacher-Ring. An den Fahrzeugen wurden Scheiben eingeschlagen, Spiegel und Heckscheibenwischer beschädigt. Ein Rostocker informierte am 07.02.2023 gegen 23:00 Uhr die Polizei und wollte den Schaden an seinem Fahrzeug anzeigen. Die Polizeibeamten stellten im Rahmen der Tatortarbeit in unmittelbarer ...

mehr