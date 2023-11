Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz/Enzweihingen: Fahrzeug brennt vollständig aus

Ludwigsburg (ots)

Die Feuerwehr Vaihingen an der Enz rückte in der Nacht zum Mittwoch (01.11.2023) in die Erich-Blum-Straße in Enzweihingen aus, nachdem gegen 01:10 Uhr ein Brand auf dem Gelände eines Abschleppdienstes gemeldet worden war. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein VW Golf bereits in Vollbrand stand. Trotz sofort eingeleiteter Löschmaßnahmen brannte dieser vollständig aus. Zwei weitere Fahrzeuge wurden durch die Hitzeentwicklung ebenfalls beschädigt. Der Sachschaden wird auf insgesamt rund 8.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist derzeit noch nicht bekannt, Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07042 941-0 oder per E-Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Vaihingen an der Enz in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell