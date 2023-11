Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen-Maichingen: Unbekannte werfen Molotowcocktails

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstagabend (31.10.2023) zogen noch unbekannte Täter durch die Maichinger Straßen und warfen insgesamt vier sogenannte Molotowcocktails auf den Asphalt und in einem Fall gegen eine Schallschutzmauer. Der erste Fall ereignete sich gegen 19.20 Uhr in der Sindelfinger Straße. Gute zwei Stunden später flog ein Brandsatz im Bereich des Schlüsseläckerplatzes gegen die Schallschutzmauer der S-Bahnhaltestelle. Gegen 22.45 Uhr und 23.30 Uhr zerplatzen in der Berliner Straße auf Höhe einer Grünanlage nochmals zwei Wurfbrandsätze auf der Straße. Gemäß den derzeitigen Ermittlungen wurde lediglich die Schallschutzmauer durch Rußantragungen beschädigt. Der entstandene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Vermutlich dürfte für alle vier Würfe dieselben Täter verantwortlich sein. Laut Zeugenaussagen soll es sich um eine Gruppe Jugendlicher gehandelt haben. Alle seien dunkle gekleidet gewesen. Ein Mädchen habe eine pinkfarbene Hose angehabt. Bislang können politisch motivierte Motive ausgeschlossen werden. Weitere Hinweise nimmt der Polizeiposten Maichingen, Tel. 07031 20405-0 oder E-Mail: sindelfingen.prev@polizei.bwl.de, entgegen.

