Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Kindergarten

Hildburghausen (ots)

Zum Einbruch in einen Kindergarten in Hildburghausen kam es im Zeitraum zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen. Unbekannte Täter verschafften sich durch die Haupteingangstür Zutritt zum Gebäude und durchsuchten im Anschluss die Räume der Einrichtung. In der Kita brachen sie mehrere Schränke auf und erbeuteten Bargeld. Weiterhin hinterließen sie durch das Aufbrechen Schäden an Schränken und Türen. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu den Tätern geben können, melden sich bitte telefonisch unter 03685 778-0 bei der Polizei in Hildburghausen.

