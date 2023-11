Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Landkreis Ludwigsburg: Gaststättenkontrollen in mehreren Kommunen im Landkreis

Ludwigsburg (ots)

Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte der Polizeireviere Ditzingen und Ludwigsburg führten am vergangenen Freitag (27.10.2023) zwischen 16:00 Uhr und 23:00 Uhr Kontrollen in insgesamt 23 Gastronomiebetrieben in Ditzingen, Gerlingen, Schwieberdingen und Ludwigsburg durch. Unterstützt wurden die Einsatzkräfte dabei durch Personal des Hauptzollamts Heilbronn, der jeweiligen Gaststättenbehörden sowie der Lebensmittelüberwachung des Landratsamts Ludwigsburg.

In Ditzingen und Schwieberdingen wurden jeweils sieben Gaststätten überprüft, in Gerlingen waren es drei Betriebe. Bei den 17 Kontrollen wurden durch Polizei, Zoll und Gaststättenbehörde etwa 30 überwiegend kleinere Verstöße festgestellt, wobei am häufigsten versperrte oder nicht ordnungsgemäß beschilderte Fluchtwege beanstandet wurden. Durch Personal der Lebensmittelüberwachung des Landratsamts Ludwigsburg wurden mehrere Hygienemängel aufgedeckt. Unter anderem musste in Gerlingen eine Schankanlage zunächst stillgelegt werden, bis nach einer Reinigung der Betrieb nach wenigen Minuten wieder freigegeben werden konnte.

In Ludwigsburg wurden in der Kernstadt fünf Shishabars sowie eine Gaststätte kontrolliert. Lediglich die Überprüfung einer Shishabar verlief dabei ohne Beanstandung. In den anderen fünf Betrieben wurden über 30 Ordnungswidrigkeiten aus unterschiedlichen Bereichen festgestellt, darunter auch eine nicht ordnungsgemäß angemeldete Mitarbeiterin sowie das Anbieten eines Pay-TV-Programms ohne die erforderliche gewerbliche Lizenz. In einer Shishabar wurden insgesamt acht Kilogramm unversteuerten Shishatabaks in einem Nebenraum versteckt aufgefunden. In einer Shishabar war die Lüftung im Anzündbereich defekt, so dass das Anzünden vorerst untersagt werden musste. In einer weiteren Shishabar waren die zulässigen die CO-Werte deutlich überschritten, weshalb unverzüglich gelüftet und der weitere Konsum von Shishas in dem betroffenen Bereich verboten wurde. Die beiden letztgenannten Shishabars waren bereits im Februar dieses Jahres kontrolliert worden und wegen gleichgelagerter Verstöße aufgefallen (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5453422).

