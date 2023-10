Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Eberdingen: Porsche kommt von der Fahrbahn ab und kollidiert mit VW

Ludwigsburg (ots)

Ein 30-jähriger Porsche-Fahrer war am Dienstag (31.10.2023) auf der Kreisstraße 1654 von Eberdingen kommend in Fahrtrichtung Hemmingen unterwegs. Gegen 11:35 Uhr kam er in einer Linkskurve aus noch unbekannter Ursache zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und auf den dortigen Grünstreifen. Beim Versuch, den Porsche zurück auf die Fahrbahn zu lenken, geriet der 30-Jährige quer zur Fahrtrichtung auf die Gegenfahrspur, wo zu diesem Zeitpunkt eine 30-Jährige mit ihrem VW Golf in Richtung Eberdingen fuhr. Der VW kollidierte frontal mit der Beifahrerseite des Porsche, schob den Sportwagen von der Fahrbahn und eine Böschung hinunter, wo der Porsche gegen einen Baum stieß und zum Stehen kam. Bei dem Unfall zog sich die 30-jährige VW-Fahrerin Verletzungen zu, weshalb sie vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der 30-jährige Porsche-Fahrer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 100.000 Euro. Zur Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn wurde die Kreisstraße 1654 bis gegen 14:30 Uhr gesperrt.

