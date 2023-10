Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Sonntag (29.10.2023) 14:30 Uhr und Montag (30.10.2023) 15:45 Uhr in ein Wohnhaus in der Eschenriedstraße in Sindelfingen ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Haus und durchsuchten mehrere Räume und Schränke. Es ist bislang unbekannt, ob und was die Täter entwendet haben. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Das Polizeirevier Sindelfingen bittet Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter der Tel. 07031 697-0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

