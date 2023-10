Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Jettingen-Unterjettingen: Zeugen nach Vorfall in Linienbus gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Montag (30.10.2023) soll es gegen 16.10 Uhr an der Bushaltestelle "Altes Rathaus" in der Hauptstraße in Unterjettingen in einem Linienbus zu Straftaten gekommen sein. Ein 14 Jahre alter Junge wollte mit dem Bus der Linie X77 in Richtung Nagold einsteigen. Statt einer Fahrkarte konnte er jedoch nur einen Screenshot einer Monatsfahrkarte vorzeigen. Damit gab sich der 49-jährige Busfahrer nicht zufrieden und forderte den Jugendlichen auf, eine Fahrkarte zu bezahlen oder den Bus wieder zu verlassen. Dies soll der 14-Jährige mit einer Beleidigung quittiert haben, so dass der 49-Jährige die Polizei alarmieren wollte. Als der Jugendliche nun doch den Bus verlassen wollte, wurde er von einem 37-jährigen Fahrgast, der vermutlich alkoholisiert gewesen sein dürfte, festgehalten. Hierbei soll der Tatverdächtige den Jungen in den Schwitzkasten genommen und ihn auch geschlagen haben. Der Polizeiposten Gäu, Tel. 07032 95491-0 oder E-Mail: herrenberg.prev@polizei.bwl.de, bittet nun Zeugen, insbesondere die weiteren Personen, die sich im Bus befunden haben, sich zu melden.

