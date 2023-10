Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Hochwertige Fahrräder gestohlen + Citroen entwendet + Hebelspuren an Erntemaschine + Ladesäule beschädigt + Waschmaschine mitgenommen + Diebstahl an landwirtschaftlichen Maschinen + und mehr

Friedberg (ots)

Bad Nauheim: Hochwertige Fahrräder gestohlen

Aus einem Fahrradladen im Eleonorenring entwendeten Diebe vier hochwertige Zweiräder im Gesamtwert von etwa 26.000 Euro. Hierzu verschafften sie sich zwischen Donnerstag, 28. September, 21.30 Uhr, und Freitag, 10.20 Uhr, gewaltsam Zutritt zum Laden und verursachten dabei noch einen Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Mit den drei E-Bikes und einem Rennrad machten sie sich danach auf unbekannte Weise aus dem Staub. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die den Diebstahl bemerkt haben und beispielsweise den Abtransport der Räder beobachten konnten. Hinweise bitte an die Telefonnummer 06031/6010.

Nidda: Fahrrad entwendet

Ein Cube-Fahrrad im Wert von etwa 650 Euro entwendeten Unbekannte am Freitag, 29. September, zwischen 13 und 14 Uhr. Der Besitzer hatte das sandfarbene Mountainbike auf dem Fußweg zwischen der Straße Raun und dem Tedi-Markt angeschlossen zurückgelassen. Hinweise hierzu bitte an die Polizei in Büdingen, Telefonnummer 06042/96480.

Butzbach: Citroen entwendet

In der Elsa-Brandström-Straße entwendeten Unbekannte am Freitag, 29. September, zwischen 18.30 Uhr und 19 Uhr einen schwarzen Citroen im Wert von mehreren hundert Euro. Der C4 stand gegenüber der Hausnummer 3 auf dem Parkstreifen an der Straße. Die Polizei in Butzbach bittet um Hinweise Telefonnummer 06033/7043-4011.

Karben- Okarben: Tank angebohrt

Mit wenig Diebesgut flüchten Kriminelle aus der Großgasse, nachdem sie bei einem dort geparkten roten Opel Astra den Tank angebohrt und damit einen hohen Schaden verursacht hatten. Kraftstoff im Wert von etwa 70 Euro erlangten sie dadurch zwischen Dienstag, 26. September, 0.30 Uhr, und Mittwoch, 7.45 Uhr. Die Reparaturkosten hingegen dürften bei etwa 900 Euro liegen. Die Polizei in Bad Vilbel bittet um Hinweise (Telefonnummer 06101/54600).

Florstadt: Hebelspuren an Erntemaschine

Auf einem Feld nahe der Dorn-Assenheimer Straße hebelten Unbekannte an einer roten Erntemaschine und verursachten dabei zwischen 17 Uhr am Freitag, 29. September, und 7.50 Uhr am Samstag einen etwa 500 Euro hohen Schaden. Da sie nichts entwendeten, ermittelt die Friedberger Polizei wegen eines Diebstahlversuchs und bittet um sachdienliche Hinweise (Telefonnummer 06031/6010).

Wöllstadt- Ober-Wöllstadt: Ford zerkratzt

Einen geradlinig verlaufenden Kratzer entlang der rechten Fahrzeugseite hinterließen Unbekannte an einem schwarzen Ford Kuga, der zwischen 23 Uhr am Freitag, 29. September, und 10 Uhr am Samstag in der Hanauer Straße geparkt stand. Polizeibeamte nahmen die Anzeige wegen der Sachbeschädigung auf und schätzten den Schaden auf etwa 2.500 Euro. Hinweise hierzu bitte an die Telefonnummer 06031/6010.

Rosbach- Nider-Rosbach: Ladesäule beschädigt

Schäden an der Ladebuchse eines schwarzen Polestar-PKW sowie an dem Kabel der privaten Ladesäule hinterließen Unbekannte in der Bäckergasse. Der geschätzt 500 Euro hohe Schaden entstand zwischen Freitag, 29. September, 17.30 Uhr, und Samstag, 12.50 Uhr. Die Friedberger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06031/6010).

Hirzenhain- Glashütte: Waschmaschine mitgenommen

Im Zuge eines Umzugs stand am Samstag, 30.September, eine Waschmaschine gegen 12.30 Uhr für wenige Minuten auf dem Gehweg in der Straße Auf der Eich. Als sie reingetragen werden sollte, war sie weg. Möglicherweise hatten Unbekannte sie für Schrott gehalten und mitgenommen. Es handelte sich um ein Samsung-Modell im Wert von etwa 700 Euro. Die Polizei in Büdingen bittet um Hinweise (Telefonnummer 06042/96480).

Gedern: Kia zerkratzt

500 Euro hoch ist in etwa der Schaden, der durch Kratzer an einem grauen Kia Ceed entstand. Die Sachbeschädigung ereignete sich zwischen 17 Uhr am Mittwoch, 27. September, und 17 Uhr am Samstag in der Franseckystraße. Die Polizei in Büdingen bittet um Hinweise (Telefonnummer 06042/96480).

Echzell- Gettenau: Portmonees aus PKW entwendet

Zwei Portmonees mit Ausweisen, Kundenkarten und Bargeld entwendete ein Unbekannter in der Straße Im Feldchen in der Nacht auf Sonntag, 1. Oktober, aus einem weißen Skoda. Vermutlich schlug der Dieb gegen 5 Uhr eine Scheibe ein, löste dadurch eine Alarmierung per App an den Autobesitzer aus und flüchtete anschließend unerkannt mit dem Diebesgut im knapp dreistelligen Wert. Der entstandene Schaden liegt bei etwa 600 Euro. Hinweise hierzu bitte an die Polizei in Friedberg, Telefonnummer 06031/6010.

Büdingen- Eckartshausen: Schrauben in Reifen

Unbekannte stellten mehrere Schrauben an zwei Reifen eines blauen Kia, so dass diese sich beim Losfahren in die Reifen bohrten und einen Schaden in Höhe von etwa 400 Euro verursachten. Die Schrauben stellten Unbekannte zwischen Samstag, 30. September, 14 Uhr, und Sonntag, 9 Uhr, im Hanauer Weg an den PKW. Die Polizei in Büdingen bittet um Hinweise (Telefonnummer 06042/96480).

Ober-Mörlen: Diebstahl an landwirtschaftlichen Maschinen

Im Kehlweg machten sich Diebe an mehreren landwirtschaftlichen Maschinen zu schaffen und flüchteten mit Diebesgut im Wert von mehreren tausend Euro. Zwischen Samstag, 30. September, 19 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr, verschafften sie sich gewaltsam Zugang zu einer Lagerhalle und verursachten dabei einen etwa 250 Euro hohen Schaden. Anschließend bauten sie von zwei landwirtschaftlichen Zugmaschinen einen GPS-Sender und den Bordcomputer fachmännisch aus. Im ganz ähnlichen Zeitraum bauten die vermutlich gleichen Täter von einer auf dem Nachbargrundstück geparkten, frei zugänglichen Zugmaschine ebenfalls den GPS-Empfänger aus. Die Polizei in Butzbach sucht Zeugen, denen in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Hinweise bitte an die Telefonnummer 06033/7043-4011.

Nidda- Geiß-Nidda: Betrunken in Mauer gekracht

Bisherigen Ermittlungen zufolge fuhr ein 42-jähriger VW-Fahrer aus Nidda am Sonntag, 1. Oktober, die Parkstraße Richtung Dauernheim entlang, als er gegen 22.50 Uhr kurz vor der Kreuzung Sonnenhang die Kontrolle über das Auto verlor und frontal in eine Grundstücksmauer krachte. Von dort abgewiesen touchierte der VW noch einen geparkten BMW, an dem dadurch ein etwa 500 Euro Schaden entstand. Der 42-Jährige erlitt leichte Verletzungen, seine 33-jährige Beifahrerin aus Nidda hingegen schwere. Beide kamen ins Krankenhaus. Der VW musste abgeschleppt werden, den Schaden schätzten die Polizeibeamten auf etwa 7.000 Euro. Hinzu kommt der etwa 1.000 Euro hohe Schaden an der Mauer. Bei der Unfallursache dürfte Alkohol eine Rolle gespielt haben- der Fahrer pustete über zwei Promille. Zur Klärung des Unfallhergangs zogen die Beamten einen Gutachter hinzu. Die Ermittlungen dauern an.

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell