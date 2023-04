Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/Neckarstadt: Brandausbruch in Mehrfamilienhaus - Pressemitteilung Nr. 2

Mannheim (ots)

Der Brand, welcher gegen 18.45 Uhr in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Mannheim- Neckarstadt "An den Kasernen" ausbrach, konnte zunächst durch vor Ort eingesetzte Polizeibeamte und in der Folge durch Angehörige der Berufsfeuerwehr Mannheim, zügig gelöscht werden. Ursächlich für den Brand war ein technischer Defekt an einem in einer Wohnung befindlichen Sicherungskasten. Durch die Berufsfeuerwehr wurde das Mehrfamilienhaus gelüftet. Die betroffene Wohnung war aufgrund des beißenden Brandgeruchs nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner kamen bei Angehörigen unter. Verletzte Personen gab es nicht. Durch das Brandgeschehen entstand ein Gebäudeschaden in Höhe von ca. 5000 Euro, durch Rußbildung entstand in der Wohnung ein Fahrnisschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

