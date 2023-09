Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Bürgermeister in Büdingen beleidigt+Parkplatzrempler in Reichelsheim+Kabeldiebstahl auf Baustelle in Rosbach

Friedberg (ots)

Büdingen: Bürgermeister beleidigt

Im Beisein von drei weiblichen Jugendlichen zündete ein unbekannter, etwa 15-Jähriger am Montag, 25. September, mehrere Feuerwerkskörper in der Nähe vom Landratsamt. Der vorbeikommende Bürgermeister wies den Jugendlichen auf sein Verhalten hin. Daraufhin beleidigte ihn der 15-Jährige gegen 18.45 Uhr und ging fort. Der Junge hat ein südländisches Erscheinungsbild und trug ein langes, weißes Oberteil mit einer schwarzen Steppweste. Nähere Beschreibungen liegen nicht vor. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Beleidigung und bittet um Hinweise: Wem sind die Jugendlichen Montagabend noch aufgefallen und wer kann Angaben zu deren Identität machen oder sie näher beschreiben? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06031/6010.(YS)

Reichelsheim: Parkplatzrempler beim Discounter

Trotz Schaden in Höhe von 1.000 Euro fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer nach einem Parkplatzrempler in der Bad Nauheimer Straße einfach weiter. Der Verursacher beschädigte am Donnerstag (28.09.23) zwischen 07.40 und 07.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters einen geparkten grauen Ford Mondeo. Hinweise nimmt die Polizei in Friedberg unter 06031/6010 entgegen.

Rosbach: Kabeldiebstahl auf Baustelle

In der Sportallee suchten ungebetene Gäste eine Baustelle auf. Zwischen 16.35 Uhr am Mittwoch (27.09.23) und 06.40 Uhr am Donnerstag (28.09.23) betraten sie das Gelände und durchtrennten ein Stromkabel und suchten mit diesem das Weite. Hinweise zu den Kabeldieben nimmt die Polizei in Friedberg unter 06031/6010 entgegen.

Sabine Richter

Pressesprecherin

