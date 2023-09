Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Fernseher entwendet + Getränkedosen entwendet + Diebe im Einfamilienhaus + Brennende Heuballen

Friedberg (ots)

Bad Nauheim: Fernseher entwendet

Aus einem WG-Zimmer in einem Mehrfamilienhaus in der Ritterhausstraße entwendeten Diebe zwischen 17 Uhr am Sonntag, 24. September, und 14.20 Uhr am Dienstag einen Fernseher im Wert von etwa 400 Euro. Hierfür drangen sie gewaltsam in das Zimmer ein und verursachten dabei noch einen Schaden in bislang unbekannter Höhe. Die Friedberger Polizei bittet um Hinweise: Wem ist im genannten Zeitraum aufgefallen, dass eine oder mehrere Personen einen Fernseher aus einem Haus tragen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06031/6010.

Friedberg: Getränkedosen entwendet

Vom Gelände der Moschee in der Königsberger Straße entwendeten Unbekannte aus einem draußen stehenden, abgeschlossenen Kühlschrank etwa 120 Getränkedosen. Die Softdrinks im Wert von etwa 90 Euro kamen zwischen Montag, 25. September, 20 Uhr, und Dienstag, 9.30 Uhr, abhanden. Außerdem entstand ein etwa 20 Euro hoher Schaden am Kühlschrank. Die Polizei in Friedberg bittet um Hinweise: Wem sind Personen mit ungewöhnlich vielen Getränkedosen aufgefallen? Wer hat womöglich das Einladen der Getränke in ein Fahrzeug gesehen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06031/6010.

Wölfersheim- Södel: Diebe im Einfamilienhaus

Durch das Einschlagen einer Fensterscheibe gelangten Diebe in ein Einfamilienhaus in der Dorheimer Straße. Zwischen Montag, 25. September, 12.30 Uhr, und Dienstag, 8.40 Uhr nahmen sie Schmuck in noch unbekannter Menge an sich und flüchteten. Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat im genannten Zeitraum Scherbenklirren gehört? Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06031/6010.

Karben- Burg-Gräfenrode: Brennende Heuballen

In der Verlängerung der Freihofstraße gerieten am Dienstag, 26. September, mehrere Heuballen auf offenem Feld aus ungeklärter Ursache in Brand. Ein Zeuge hatte das Feuer gegen 18.30 Uhr gemeldet und zudem berichtet, dass er zuvor zwei männliche Jugendliche in der Nähe der Ballen gesehen hatte. Später seien die beiden über das Feld davongelaufen. Ob die zwei Unbekannten etwas mit dem Feuer zu tun haben, bedarf weiterer Ermittlungen. Derzeit schließt die Kriminalpolizei eine Brandstiftung nicht aus. Feuerwehrkräfte löschten den Brand. Die Polizei bittet um Hinweise (Telefonnummer 06031/6010).

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell