POL-WE: Diesel-Diebstahl + Baucontainer aufgebrochen + Pedelec aus Garage entwendet + Radarsensoren entwendet + Scheibe mit Stein eingeschlagen

Wölfersheim-Melbach: Diesel-Diebstahl

Von einer freizugänglichen Baustelle in der Friedberger Straße entwendeten Diebe am zurückliegenden Wochenende etwa 200 Liter Dieselkraftstoff aus einem Bagger. Das Diebesgut im Wert von rund 400 Euro zapften sie zwischen Freitag, 22. September, 14.30 Uhr, und Montag, 7 Uhr, ab, ohne dabei einen weiteren Schaden zu verursachen. Die Friedberger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06031/6010).

Florstadt- Ober-Florstadt: Baucontainer aufgebrochen

Auf technisches Gerät hatten es Diebe abgesehen, die gewaltsam in einen Baucontainer in der Schreitzergasse einbrachen. Zwischen Donnerstag, 21. September, 12 Uhr, und Montag, 9.30 Uhr, stemmten sie die Tür auf und verursachten dabei einen rund 450 Euro hohen Schaden. Anschließend nahmen sie Computer und Zubehör im Gesamtwert von etwa 1.500 Euro an sich und flüchteten. Die Kripo in Friedberg bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06031/6010).

Bad Nauheim- Nieder-Mörlen: Pedelec aus Garage entwendet

Aus einer abgeschlossenen Garage entwendeten Diebe in der Nacht auf Montag, 25. September, ein Pedelec im Wert von etwa 3.000 Euro. Das schwarze Cube-Rad kam zwischen 21 Uhr und 7 Uhr in der Steinfurther Straße abhanden. Die Schadenshöhe an der Garage ist noch nicht bekannt. Die Friedberger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06031/6010).

Friedberg: Radarsensoren entwendet

Auf dem Gelände eines Autohauses in der Frankfurter Straße bauten Diebe zwischen Samstag, 23. September, 17 Uhr, und Montag, 17.30 Uhr, aus drei Fahrzeugen die Radarsensoren im Gesamtwert von etwa 15.000 Euro aus und entwendeten sie. Die Friedberger Polizei sucht Zeugen, denen im genannten Zeitraum verdächtige Personen in diesem Zusammenhang aufgefallen sind (Telefonnummer 06031/6010).

Butzbach- Ebersgöns: Scheibe mit Stein eingeschlagen

Offenbar mit einem Stein schlugen Unbekannte die Scheibe eines grauen Mercedes Vito ein, der zwischen Sonntag, 24. September, 23 Uhr, und Montag, 17.15 Uhr, in der Straße Zur Pfingsweide parkte. Aus dem Fahrzeug entwendeten sie anschließend einen Rucksack samt Laptop und weiterer technischer Geräte im Gesamtwert von etwa 1.400 Euro. Zusätzlich dazu entstand ein rund 500 Euro hoher Schaden. Die Polizei in Butzbach bittet um Hinweise (Telefonnummer 06033/7043-4011).

