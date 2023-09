Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Zeugenaufruf nach Raubdelikt +Staatsschutz ermittelt nach Farbschmiererei+Wahlplakate in Karben beschmiert+Dieb im Auto ertappt+Auseinandersetzung in Friedberg+Unfallfluchten

Friedberg (ots)

Altenstadt: Zeugenaufruf nach Raubdelikt

Nach einem Raubdelikt in der Mittelstraße in Höchst an der Nidder bittet die Friedberger Kriminalpolizei um Mithilfe aus der Bevölkerung. Am Mittwoch gegen 27.09.23) klingelte ein Unbekannter bei der Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses und wollte zu einem anderen Bewohner des Hauses. Als dieser Anwohner im Alter von 24 Jahren zufälligerweise zu diesem Zeitpunkt nach Hause kam, ging der Unbekannte unvermittelt auf diesen los. Er forderte Geld und wenig später Wertgegenstände. In dessen Verlauf und auf Drängen des Unbekannten ging der Bewohner in seine Wohnung und händigte ein Handy, einen Bildschirm, einen Computer und eine Telefonkarte aus. Der Tatverdächtige verließ die Wohnung mit den Wertgegenständen und flüchtete in einem schwarzen Mercedes mit Tübinger Kennzeichen. Der Tatverdächtige ist etwa 30 Jahre alt und zirka 1,85 Meter groß. Er hat dunkle kurzrasierte Haare und einen Vollbart. Er trug eine dunkelblaue Short, dunkelblaue T-Shirt, weiße Socken, weiße Sneaker und sprach Deutsch. Wer hat den Unbekannten vor der Haustür des Mehrfamilienhauses gesehen? Wer kann Angaben zu dem Fluchtfahrzeug machen? Hinweise nehmen die Beamten der Polizei Friedberg unter 06031/6010 entgegen.

Bad Nauheim: Farbschmierereien mit Bezug zu Tierversuchen

In der Parkstraße beschmierten Unbekannte an der Außenfassade eines Forschungsinstitutes und an einem VW Parolen mit dem Bezug zu Tierversuchen. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die die Unbekannten zwischen 16.00 Uhr am Mittwoch (27.09.23) und 07.15 Uhr am Donnerstag (28.09.23) beobachteten oder die sonst Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich an die Beamten der Polizei in Friedberg unter 06031/6010 zu wenden.

Karben: Hakenkreuz auf Wahlplakat gezeichnet

Unbekannte beschmierten in der Bahnhofsstraße mehrere Wahlplakate. Mit roter und grauer Farbe zeichneten sie auf einem Plakat der SPD ein Hakenkreuz sowie einen Schriftzug und bemalten u. a. das Gesicht einer Politikerin. Auf zwei Plakaten der "Die Partei" malten sie ein Hakenkreuz und ein Fadenkreuz auf einer abgebildeten Person. Die Schmierereien stellte ein Zeuge am Mittwoch gegen 16.00 Uhr fest. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Hinweise nehmen die Beamten der Polizeistation in Bad Vilbel unter 06101/54600 entgegen.

Glauburg: Dieb im Auto ertappt

Ohne Beute flüchtete ein unbekannter Mann, nachdem er bei einem Diebstahl ertappt wurde. Der Unbekannte öffnete am Freitag gegen 02.30 Uhr in der Straße "Unter der Struth" in Stockheim einen unverschlossenen weißen Hyundai. Als er darin nach Wertgegenständen sucht, erwischte ihn ein Zeuge. Der Unbekannte flüchtete mit einem Bike. Eine genauere Beschreibung liegt der Polizei nicht vor. Zeugen, die dort am Freitag gegen 02.30 Uhr etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Büdingen unter 06042/96480 in Verbindung zu setzen.

Bad Nauheim: Fast drei Promille gepustet

Stattliche 2,88 Promille pustete ein Autofahrer bei einer Verkehrskontrolle in der Ringstraße. Beamte stoppten den 57-Jährigen Freitag gegen 00.10 Uhr. Es folgte eine Blutentnahme auf der Polizeiwache.

Friedberg: Erst beleidigt und dann zugeschlagen

Nachdem ein unbekannter Mann in der Straße "Im Krämer" offenbar einen 31-Jährigen beleidigte, schlug er ihn anschließend mit einem festen Gegenstand. Dies berichtete das Opfer, als er die Polizei über diesen einem Vorfall von Donnerstagabend gegen 21.00 Uhr informierte. Nach dem Übergriff sei der Unbekannte mit einem Fahrrad in Richtung Leonhardtstraße stadteinwärts geflüchtet. Der Unbekannte ist zwischen 40 und 50 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß. Er hat einen Drei-Tage-Bart, schwarze kurzes Haar, eine kräftige Statur und eine tiefe Stimme. Er trug einen schwarzen Windbreaker. Nach Angaben des Zeugen, hatte der Tatverdächtige ein südländisches Erscheinungsbild und sprach Deutsch und Türkisch. Auffällig waren seine unterschiedlich langen Arme und an dem schwarzen Fahrrad befand sich ein Seitenspiegel.

Bad Vilbel: Radfahrer fährt nach Unfall davon

Die Polizei sucht nach Unfall in der Straße "Bahnhofsplatz" nach Zeugen, die Hinweise auf die Identität eines beteiligten Radfahrers geben können. Am Donnerstag (28.09.23) gegen 19.00 Uhr wollte ein 20-Jähriger mit seinem Golf von der Tiefgarage eines Wohnhauses auf die Straße einfahren, als der Radfahrer auf dem Gehweg fuhr. Der Autofahrer hielt nach ersten Erkenntnissen an, um den Radler vorbei zu lassen. Der Biker stürzte, touchierte das Auto und flüchtete anschließend, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei schätzt den Schaden an dem Golf auf etwa 500 Euro. Der Radfahrer soll zwischen 50 und 60 Jahren alt sein und etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß. Er hat eine kräftige Statur, eine Glatze und ein europäisches Erscheinungsbild. Er trug ein kariertes Kurzarmhemd, eine kurze Hose, graue "Schlappen", Ohrringe, Fingerringe und war mit einem schwarzen Herrenrad unterwegs. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Vilbel unter 06101/54600 in Verbindung zu setzen.

Bad Nauheim: Seniorin bestohlen

In einem Mehrfamilienhaus in der Bahnhofsallee schlug am Donnerstag (28.09.23) ein unbekannter Geldbörsendieb zu. Als eine über 90-jährige gegen 18.20 Uhr im Treppenhaus auf dem Fahrstuhl wartete, näherte sich von hinten ein Unbekannter und griff in ihre Handtasche. Er stahl ihre Geldbörse und suchte damit das Weite. Die Seniorin erschrak sich, sackte zusammen und verletzte sich am Oberkörper. Mit einem Rettungswagen kam sie vorsorglich in eine Klinik. Der Unbekannte ist etwa 30 Jahre alt und 1,80 Meter groß. Zeugen, die Angaben zur Identität des Unbekannten machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Friedberg unter 06031/6010 in Verbindung zu

Münzenberg: Sechs Warnbaken umgefahren

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer kam am Donnerstagnachmittag (28.09.23) Auf der Autobahn 5 zwischen dem Gambacher Kreuz und der Ausfahrt Fernwald von der Fahrbahn ab und beschädigte in einer Baustelle sechs Warnbaken. Zeugen meldeten gegen 14.50 Uhr die beschädigten Baken auf der Fahrbahn. Die Polizei veranlasste eine Rundfunkwarnmeldung. Eine Streife fand am Unfallort Fahrzeugteile, die vermutlich von einem Mercedes Actros LKW stammen. Wer kann Hinweise auf den Unfallverursacher geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Autobahnpolizei unter 06033/7043-5010 in Verbindung zu setzen.

Sabine Richter

Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell