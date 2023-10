Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Zeuge nach Unfallflucht in der Bismarckstraße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353 oder E-Mail: ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de, sucht einen bestimmten Zeugen, der am Montagmorgen (30.10.2023) zwischen 08.00 Uhr und 08.20 Uhr einen Unfall in der Bismarckstraße in Ludwigsburg beobachtete. Ein 48 Jahre alte Mann befuhr mit einem LKW, an dem ein Tieflader, beladen mit einem Bagger, hing, die Bismarckstraße. Hierbei soll er einen dort am Straßenrand geparkten PKW gestreift haben. Ein noch unbekannter Zeuge, der eventuell ein Bäckereifahrzeug lenkte, stoppte den 48-Jährigen in der Marbacher Straße und sprach ihn auf den Unfall an. Hierauf alarmierte der 48-Jährige, der den Unfall möglicherweise nicht bemerkt hatte, die Polizei. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass vermutlich ein VW Golf durch den Unfall beschädigt wurde. Der Sachschaden dürfte sich auf rund 8.000 Euro belaufen. Der Zeuge wird dringend gebeten, sich zu melden.

