Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: Smart völlig ausgebrannt auf Feld zurückgelassen - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Ditzingen sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich in der Nacht zum Samstag (28.10.2023) in Ditzingen ereignete. Noch unbekannte Täter entwendeten zunächst einen Smart Fortwo, der gegen 11:00 Uhr am Freitag (27.10.2023) in der Neuen Straße in Heimerdingen abgestellt worden war. Gegen 04:50 Uhr am Samstagmorgen wurde dieses Fahrzeug in der Waldstraße in Heimerdingen, nahe eines Sportplatzes vollständig ausgebrannt aufgefunden. Die Polizei versucht nun zu klären, wie das Fahrzeug dorthin gelangte und in Brand geriet. Der Sachschaden wird auf rund 17.000 Euro geschätzt. Sachdienliche Zeugenhinweise werden unter der Tel. 07156 4352-0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de entgegen genommen.

