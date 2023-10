POL-LB: Ludwigsburg-Eglosheim: Fahrzeug aufgebrochen - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots) - Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Sonntag (29.10.2023) zwischen 10:30 Uhr und 11:15 Uhr einen in der Schönblickstraße in Ditzingen geparkten Ford. Mutmaßlich beim Vorbeifahren streifte der Unbekannte den am Straßenrand stehenden Pkw und machte sich anschließend aus dem Staub. Am Ford entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben ...

