Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: 16-Jähriger von Unbekannten zusammengeschlagen

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter sprachen am Freitag (27.10.2023) gegen 16.20 Uhr in der Hofstattstraße in Korntal-Münchingen einen 16 Jahre alten Jugendlichen an, verwickelten ihn zunächst in ein Gespräch, ehe sie unvermittelt begannen auf ihn einzuschlagen und -zutreten. Eine vorbeifahrende 67-jährige Pkw-Lenkerin wurde das Geschehen aufmerksam und hupte. Daraufhin ließen die Unbekannten von dem Jugendlichen ab, ließen ihn ab Boden liegend zurück und flüchteten zu Fuß in Richtung Stuttgarter Straße. Auch eine 41-jährige Anwohnerin und ein 43-jähriger Anwohner erkannten die Situation richtig, wählten den Notruf und kamen dem Jugendlichen zur Hilfe. Dieser wurde mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sofort eingeleitete polizeiliche Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ohne Ergebnis. Bei den Tätern soll es sich um vier bis fünf männliche Jugendliche im Alter zwischen 14 und 16 Jahren gehandelt haben. Einer von ihnen war mit einem hellen Pullover bekleidet und hat lockige Haare. Ein weiterer trug eine blaue Jacke mit Kapuze. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0711 839902-0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Korntal-Münchingen in Verbindung zu setzen.

