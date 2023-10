POL-LB: BAB 8 Gemarkung Leonberg: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Ludwigsburg (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag ereignete sich gegen 22:20 Uhr auf der B295 bei Renningen ein schwerer Unfall. Ein 32-jähriger Fiat-Lenker bog an der Einmündung der K1007 links auf die B295 in Fahrtrichtung Weil der Stadt ab. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 52-jährigen Motorradfahrers, der in Richtung Renningen auf der B295 unterwegs war. Dieser prallte mit seiner Honda gegen die ...

