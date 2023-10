Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag ereignete sich gegen 22:20 Uhr auf der B295 bei Renningen ein schwerer Unfall. Ein 32-jähriger Fiat-Lenker bog an der Einmündung der K1007 links auf die B295 in Fahrtrichtung Weil der Stadt ab. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 52-jährigen Motorradfahrers, der in Richtung Renningen auf der B295 unterwegs war. Dieser prallte mit seiner Honda gegen die Fahrertüre des Fiat. Durch den Unfall wurde er schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Der Unfallverursacher im Fiat wurde leicht verletzt. Er wurde zur weiteren Untersuchung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 8.500 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Strecke drei Stunden gesperrt. Am Unfallort waren Kräfte der Feuerwehr, ein Notarzt, der Rettungsdienst sowie ein Rettungshubschrauber und fünf Streifen der Polizei im Einsatz.

