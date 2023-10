Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Jettingen-Unterjettingen-Sindlingen: Motorräder aus Werkstatt gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag (27.10.2023) wurde um kurz nach 11 Uhr der Diebstahl von insgesamt drei Motocross-Motorrädern aus einer Werkstatt in Unterjettingen-Sindlingen entdeckt. Noch unbekannte Personen hatten dort eine Tür aufgebrochen, gelangten so in den Werkstattraum und entwendeten zwei Motorräder der Marke KTM und ein Motorrad der Marke Husqvarna im Gesamtwert von rund 25.000 Euro. Der genaue Tatzeitraum ist aktuell noch unbekannt. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Gäu unter Tel. 07032 95491-0 oder per Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de entgegen.

