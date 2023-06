Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Verkehrsunfall - Betrunken und ohne Führerschein

Schwaan (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Abend des 31.05.2023 in Schwaan. Gegen 17:30 Uhr befuhr nach derzeitigen Erkenntnissen ein 72-jähriger Deutscher mit seinem PKW die Mühlenstraße und beabsichtigte in die Wallstraße abzubiegen. Aus ungeklärter Ursache fuhr der Fahrzeugführer aber geradeaus und kollidierte in weiterer Folge mit einem Verkehrszeichen sowie einem Treppengeländer. Aufmerksame Zeugen bemerkten den Unfall und eilten zur Hilfe. Sie verhinderten die Weiterfahrt des 72-Jährigen und informierten die Polizei. Die eingesetzten Beamten nahmen dann bei der Unfallaufnahme starken Alkoholgeruch des Fahrzeugführers wahr. Ein Alkoholtest war nicht möglich. Zudem war der 72-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Eine Blutprobe wurde entnommen. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf circa 3000 Euro geschätzt. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahren ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei Güstrow.

Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell