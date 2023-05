Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Erstmeldung: Vollsperrung der Bundesstraße 105 in Kröpelin nach schwerem Verkehrsunfall

Kröpelin (ots)

Etwa 10:45 Uhr ereignete sich auf der B105 in Kröpelin ein schwerer Verkehrsunfall. Nach ersten Informationen bog ein aus dem Stadtgebiet Kröpelin kommender PKW auf die Bundesstraße in Richtung Neubukow ein. In der weiteren Folge kam es zu einem Zusammenstoß mit einem auf der B105 befindlichen LKW. In dem PKW befanden sich zwei Personen.

Der Fahrzeugführer des PKW verstarb kurze Zeit später an der Unfallstelle. Die Beifahrerin wurde schwerstverletzt. Der Fahrer des LKW blieb nach aktuellem Erkenntnisstand unverletzt.

Aufgrund der umfangreichen Maßnahmen vor Ort ist die B105 in Kröpelin in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Der Verkehr wird über Kröpelin umgeleitet.

Diese Pressemitteilung ist anhand des Erkenntnisstandes des 31.05.2023, 11:40 Uhr verfasst worden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell