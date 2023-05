Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der K26 bei Gadebusch

Gadebusch (ots)

Am Mittwoch, den 04.05.2023, gegen 17:30 Uhr kam es auf der Kreisstraße 26, zwischen den Ortslagen Reinhardtsdorf und Gadebusch, zu einem schweren Verkehrsunfall. Der 43-jährige deutsche Fahrzeugführer aus dem Landkreis Nordwestmecklenburg kam mit seinem Transporter Mercedes auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Straßenbaum. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Baum entwurzelt. Der Fahrzeugführer sowie seine 5-jährige Tochter konnten das Unfallfahrzeug eigenständig verlassen. Beide wurden jedoch durch den eingesetzten Rettungsdienst mit Bein- bzw. Halsverletzungen in die Notaufnahme der Helios-Kliniken Schwerin gebracht. Der 8-jährige Sohn des Fahrzeugführers, der sich ebenfalls im Fahrzeug befand, wurde durch den Zusammenstoß eingeklemmt und musste durch Kameraden der FFw Gadebusch mit Rettungsgerät aus dem Fahrzeugwrack geborgen werden. Auch er wurde anschließend mit schweren Beinverletzungen in die Notaufnahme der Helios-Kliniken Schwerin gebracht. Der "unfallbeteiligte" Baum musste auf Grund von Umsturzgefahr gefällt werden. Der entstandene Sachschaden wird durch die Polizei auf ca. 12.000,00 EUR geschätzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die Kreisstraße 26 für den übrigen Fahrzeugverkehr bis 20:00 Uhr voll gesperrt. An der Unfallstelle eingesetzt waren neben einem Notarzt, drei Rettungswagen, zwei Streifenwagen des Polizeireviers Gadebusch sowie 17 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Gadebusch. Ronald Niemeyer Polizeihauptkommissar Polizeirevier Gadebusch

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell