POL-HRO: Heimspiel für Ronny Steffenhagen: Gebürtiger Rostocker wird zweiter Mann in der Polizeiinspektion Rostock

Rostock (ots) - In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch kam es im Seenelkenweg in 18107 Elmenhorst zunächst zu einem Schuppenbrand, welcher sich in der Folge auf ein Reihenhaus ausbreitete. Am späten Dienstag, 02.05.2023, erhielt die Polizei gegen 23:50 Uhr die Information zu dem Brand. Beim Eintreffen der Funkwagen stand bereits das Dach des Reihenhauses in Flammen. Nach ersten Erkenntnissen entstand das Feuer zunächst ...

