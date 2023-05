Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Graffiti in Grevesmühlen festgestellt

Grevesmühlen (ots)

Polizeibeamte des Polizeireviers Grevesmühlen stellten im Rahmen ihrer Streifentätigkeit am Mittwochnachmittag mehrere Schmierereien an einem Gebäude im Grünen Weg fest. Hierbei handelt es sich um mehrere Graffiti und Schriftzüge mit politisch motiviertem Hintergrund. Diese wurden durch verschiedene Sprühfarben großflächig an der Gebäudefassade angebracht. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort. Die weiteren Ermittlungen hat der Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Schwerin übernommen. Hinweise nimmt die Polizei Grevesmühlen unter der Telefonnummer 03881 720 0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell