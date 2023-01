Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus

Willich (ots)

Am Sonntag, in der Zeit zwischen 16.45 Uhr und 19.30 Uhr, wurde in ein Einfamilienhaus auf der Büdericher Straße eingebrochen. Die Täter hebelten an der Terrassentür. Dann schlugen sie ein Loch in die Scheibe und gelangten so in das Haus. Es wurden mehrere Räume durchsucht. Die Einbrecher erbeuteten eine Uhr und Schmuck. Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise bitte an die Polizei Viersen 02162 377 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell