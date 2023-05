Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zwei Verletzte und hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall

Gera (ots)

Gera. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam es am 21.05.2023 gegen 13:15 Uhr auf der B2 zwischen dem Kreuz Gera und der Anschlussstelle Dorna. Hier fuhr ein 46-Jähriger mit seinem Renault in Richtung Gera. Aus noch ungeklärter Ursache kam er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Opel eines 40-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die Fahrzeuge in den Straßengraben geschleudert. Beide Fahrer erlitten leichte Verletzungen und kamen mit Rettungswägen in umliegende Krankenhäuser. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden und sie mussten mit Abschleppern geborgen werden. Die Polizei ermittelt nun zum genauen Unfallhergang. (TL)

