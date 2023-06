Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Umzug und Erreichbarkeiten der Stralsunder Polizei

Stralsund (ots)

Endlich ist es soweit - die Beamtinnen und Beamten des Polizeihauptreviers (PHR) sowie des Kriminalkommissariats Stralsund ziehen in der kommenden Woche in das neue Gebäude in der Barther Straße 73 (18437) ein. Nach der technischen Übergabe am 12.06.2023 durch die Staatliche Bau- und Liegenschaftsverwaltung in Mecklenburg-Vorpommern und einer ca. 3,5-jährigen Bauzeit heißt es: Abschied nehmen von der Böttcher- und Lindenstraße.

Aufgrund des Umzugs des Hauptreviers kann es am Montag, dem 19.06.2023, zwischen 09:00 Uhr und 13:00 Uhr, zu temporären Einschränkungen der telefonischen Erreichbarkeit kommen. Grundsätzlich wird die Stralsunder Polizei für Bürgerinnen und Bürger, die ein persönliches Anliegen (Anzeigenerstattung, Hinweise, etc.) haben, weiterhin zur Verfügung stehen. Vorsorglich wird jedoch darum gebeten, sich zunächst telefonisch abzustimmen. In diesem Zusammenhang wird auf die Möglichkeiten der Online-Wache (Strafanzeige über das Internet) hingewiesen.

Im Anschluss an den Umzug des PHR zieht auch das Kriminalkommissariat ab dem 21.06.2023 von der Lindenstraße 136 in die Barther Straße um. Die Einschränkungen der Erreichbarkeiten werden hier nur von kurzer Dauer sein.

Die bekannten telefonischen Erreichbarkeiten ändern sich aufgrund der Umzüge nicht:

Polizeihauptrevier Stralsund - 03831/2890 0

Kriminalkommissariat Stralsund - 03831/2830 0

Weitere Informationen und Bilder zum Ersatzneubau finden Sie unter folgenden Internetseiten: https://www.sbl-mv.de/technische-%C3%BCbergabe-vom-sbl-greifswald-an-die-polizei-erfolgt+2400+1056979 https://www.sbl-mv.de/sbl-mv-wir-bauen-mv+2400+1051245?env=cj1TQkxW.

Die offizielle Übergabe durch das Ministerium Mecklenburg-Vorpommern erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.

