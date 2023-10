Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Männer bedrohen sich gegenseitig auf Gelände eines Einkaufszentrums

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Böblingen sucht Zeugen, die am Samstag gegen 18.15 Uhr in Innenhof eines Einkaufszentrums in der Uhlandstraße in Böblingen eine Bedrohung beobachtet haben. Eine Gruppe, bestehend aus zwei bis drei jungen Männern, näherten sich zunächst einem BMW und bespuckten das Auto dann. Während dessen kam der 63 Jahre alte Fahrer des Wagens dazu. Mutmaßlich dürfte ein Duftbaum im BMW, der als Flagge der Vereinigten Staaten vom Amerika geformt ist, der Stein des Anstoßes gewesen sein. Zwischen dem 63-Jährigen und den noch Unbekannten entbrannte ein Streit. Im Zuge der verbalen Auseinandersetzung bedrohte einer der unbekannten Männer den BMW-Fahrer wohl mit einem Messer, worauf dieser seinerseits eine Schreckschusswaffe auf diesen gerichtet haben soll. Anschließend stieg er in seinen PKW und fuhr davon. Der 63-Jährige, der im Besitz eines kleinen Waffenscheins ist, konnte im weiteren Verlauf ermittelt und die Schreckschusswaffe festgestellt und beschlagnahmt werden. Die Ermittlungen dauern an.

