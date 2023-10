Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Eglosheim: 25-jähriger Paketzusteller mit rund zwei Promille unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Aufgrund seiner auffälligen Fahrweise wurde eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Marbach am Neckar am Sonntag (29.10.2023) gegen 02:00 Uhr auf einen 25-jährigen Paketzusteller aufmerksam, der die Landesstraße 1138 von Freiberg am Neckar kommend in Richtung Eglosheim befuhr. In einem Kreisverkehr touchierte der Fahrer den Randstein und fuhr im weiteren Verlauf Schlangenlinien, wobei er auch auf die Gegenfahrbahn und den rechten Grünstreifen geriet. Kurz vor einem Möbelhaus in der Monreposstraße in Eglosheim gelang es der Streifenbesatzung schließlich, den 25-Jährigen einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Hierbei erhärtete sich der Verdacht, dass dieser unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Dies bestätigte ein Atemalkoholtest mit einem Wert von rund zwei Promille. Der Mann musste sich anschließend einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Zeugen, welche die auffällige Fahrweise des Paketzustellers beobachten konnten, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Marbach am Neckar unter der Tel. 07144 900-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de zu wenden.

