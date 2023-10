POL-LB: Leonberg-Eltingen: Zigarettenautomat gesprengt

Ludwigsburg (ots) - Das Polizeirevier Ditzingen sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich in der Nacht zum Samstag (28.10.2023) in Ditzingen ereignete. Noch unbekannte Täter entwendeten zunächst einen Smart Fortwo, der gegen 11:00 Uhr am Freitag (27.10.2023) in der Neuen Straße in Heimerdingen abgestellt worden war. Gegen 04:50 Uhr am Samstagmorgen wurde dieses Fahrzeug ...

mehr