Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: 14-Jährige angegriffen + Laptop aus Firmenwagen gestohlen + BMW besprüht + Opel zerkratzt + Ford demoliert

Friedberg (ots)

Pressemeldungen der Polizeidirektion Wetterau vom 25.04.2023

Nidda: 14-Jährige angegriffen

Zunächst verbale Streitigkeiten zwei Teenagerinnen gipfelten am Samstagnachmittag in Höhe des Logo-Getränkemarktes (Am Rauner Graben) in einer handfesten Auseinandersetzung. Eine 14-jährige Jugendliche aus Nidda wurde dabei leicht verletzt. Nun ermittelt die Polizei in Nidda und bittet um Hinweise.

Gegen 17.20 Uhr war die 14-jährige Geschädigte zusammen mit einer Freundin zu Fuß in der Straße "Raun" unterwegs, als sie in Höhe des Tedi-Marktes von der späteren Beschuldigten angesprochen und provoziert wurde. Die Beschuldigte soll sich zu diesem Zeitpunkt in Begleitung einer Frau mit Kinderwagen sowie einer weiteren weiblichen Person befunden haben. Ohne näher auf die Provokationen einzugehen war die 14-Jährige mit ihrer Begleiterin weitergelaufen in Richtung Am Rauner Graben. In Höhe des Getränkemarktes trafen die beiden wenige Minuten später (gegen 17.30 Uhr) dann erneut auf die Beschuldigte sowie eine ihrer Begleiterinnen. Die Beschuldigte soll den Angaben zufolge dann körperlich angegriffen und durch Schläge und Tritte verletzt haben. Anschließend seien die beiden jungen Frauen dann einen dortigen Verbindungsweg in Richtung Berufsschule davongelaufen.

Nach bisherigen Erkenntnissen sollen sich die beiden Tatverdächtigen später am dortigen Bürgerhaus aufgehalten haben.

Bei der Schlägerin soll es sich um ein etwa 16 bis 20 Jahre altes, schlankes und ungefähr 175 bis 180 cm großes Mädchen mit blonden Haaren handeln, die zur Tatzeit bekleidet war mit einem beigen Steppmantel, einem braunen Kapuzenpullover, blauer Jeans und weißen Sneakers. Ihre etwa gleichaltrige Begleiterin soll etwas kleiner (165 - 170 cm) und kräftiger sein. Sie hatte langes, braunes Haar und trug eine schwarze Lederjacke sowie ebenfalls blaue Jeans und weiße Sneakers.

Mögliche Zeugen, die auf den Übergriff aufmerksam geworden waren oder die Angaben zu den Identitäten der beiden Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 06042/9648-180 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Büdingen: Laptop aus Firmenwagen gestohlen

Anwohner beobachteten am Sonntagnachmittag (23.04.) am Schloßplatz, wie sich ein Dieb an einem auf einem Grundstück abgestellten, roten Skoda zu schaffen machte. Gegen 17 Uhr war der als etwa 180 bis 190 cm groß beschriebene, etwa 30 Jahre alte und dunkelhäutige Mann mit ungepflegtem Vollbart, der zur Tatzeit bekleidet war mit einem mittelblauen Trainingsanzug, aufgefallen, wie er den Innenraum des Firmenwagens durchsuchte und einen etwa 2000 Euro teuren Laptop von Lenovo entwendete. Auf sein Handeln angesprochen rannte der Kriminelle davon. Die Büdinger Polizei ermittelt nun und bittet mögliche weitere Zeugen, sich unter Tel. 06042/96480 zu melden.

Bad Nauheim: BMW besprüht

Unbekannte besprühten zwischen Sonntagnachmittag (17 Uhr) und Montagmorgen (9 Uhr) in der Bad Nauheimer Ludwigstraße einen weißen BMW mit grüner Farbe. Den so entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 3.000 Euro. Mögliche Zeugen, die die Tat hatten beobachten können oder anderweitige Angaben machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 bei der Polizei in Friedberg zu melden.

Bad Nauheim: Opel zerkratzt

Nach ersten Schätzungen werden die Kosten für die Instandsetzung der Lackschäden bei etwa 4.500 Euro liegen, die Unbekannte im Laufe des Montags (24.04.) in der Margarethenstraße in Nieder-Mörlen an einem blauen Opel verursachten, indem sie die rechte Fahrzeugseite großflächig mit einem spitzen Gegenstand zerkratzten. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen dürfte es zwischen 12 Uhr und 17.15 Uhr zur Sachbeschädigung des Wagens gekommen sein. Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg unter Tel. 06031/6010.

Bad Nauheim: Ford demoliert

Vier plattgestochene Reifen, ebenso viele zertrümmerte Fensterscheiben in den Fahrzeugtüren sowie eine demolierte Windschutzscheibe muss der Eigentümer eines schwarzen Ford S-Max beklagen, der in der vergangenen Woche zwischen Dienstag (18.04., 18 Uhr) und Mittwoch (19.04, 19 Uhr) am Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 6 in der Straße "Am Hempler" (OT Nieder-Mörlen) abgestellt war. Nach ersten Schätzungen beträgt der durch Unbekannte verursachte Schaden rund 4.000 Euro. Die Friedberger Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet in diesem Zusammenhang mögliche Zeugen darum, sich unter Tel. 06031/6010 zu melden.

