Sigmaringen

Diebstähle aus Pkws

Mehrere Diebstähle aus Pkw oder deren Versuche wurden der Polizei am zurückliegenden Wochenende angezeigt. Bereits am Samstagnachmittag wurde ein bislang Unbekannter von einem Anwohner dabei beobachtet, wie er in einem Innenhof in der Fürst-Wilhelm-Straße einen unverschlossen abgestellten Pkw öffnete. Nachdem der Zeuge den Mann ansprach, beleidigte ihn dieser und entfernte sich. Entwendet wurde augenscheinlich nichts. In der Sutorstraße wurde zwischen Sonntagmorgen um 3 Uhr und Sonntagnachmittag 16.15 Uhr ein geparkter Citroen mutmaßlich über ein Fenster gewaltsam geöffnet und daraus ein mittlerer zweistelliger Bargeldbetrag sowie mehrere EC-Karten entwendet. Ebenfalls im Laufe des Sonntags dürfte aus einem im Schäferweg unverschlossen abgestellten Ford eine geringe Menge Bargeld gestohlen worden sein. Am Sonntagabend fiel schließlich ein 29-jähriger Mann an einer Tankstelle im Stadtgebiet auf, als er mit einer der gestohlenen EC-Karten vergeblich versuchte, Tabak zu bezahlen. Gegen ihn richten sich nun die polizeilichen Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls im Fall der Sutorstraße. Ob er auch für die anderen Taten infrage kommt, wird dabei ebenfalls geprüft werden. Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang eindringlich, abgestellte Fahrzeuge auch bei kurzzeitiger Abwesenheit stets abzuschließen und keine Wertsachen im Innenraum zurückzulassen, um Langfingern hier keine Tatanreize zu bieten.

Gammertingen

Zwei Leichtverletzte nach Brand

Zu einem Brandeinsatz wurden die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei am frühen Sonntagmorgen gegen 1.15 Uhr nach Mariaberg gerufen. Im Gebäude einer Wohngemeinschaft war mutmaßlich durch einen technischen Defekt ein Telefonverteiler in Flammen aufgegangen, wodurch eine Rauchentwicklung in den Räumen entstand. Die mit rund 40 Einsatzkräften und neun Fahrzeugen angerückte Feuerwehr evakuierte 12 Personen aus dem Haus, von denen zwei durch eingeatmete Rauchgase leicht verletzt wurden. Eine von ihnen wurde vom Rettungsdienst vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, der dadurch entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Wilhelmsdorf

Von Motorrad gefallen und leicht verletzt

Leichte Verletzungen hat sich die 61-jährige Sozia eines Motorrads bei einem Verkehrsunfall am Sonntagvormittag gegen 11.45 Uhr auf der K 8272 zugezogen. Die Frau war Mitfahrerin auf der Maschine eines 65-Jährigen und verlor zwischen Pfrungen und Egelreute bei einem Beschleunigungsvorgang den Halt. Sie stürzte nach hinten auf die Fahrbahn und verletzte sich dabei nach bisherigem Stand glücklicherweise nur eher leicht. Sie wurde vom alarmierten Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

