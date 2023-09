Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Rollerfahrer baut Unfall und flüchtet - Zeugen gesucht

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Samstagabend gegen 18.30 Uhr auf dem Parkdeck eines Einkaufszentrums in der Ailinger Straße ermittelt die Polizei und sucht Zeugen. Ein unbekannter Motorroller-Fahrer touchierte beim Vorbeifahren einen geparkten Peugeot, richtete Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro an und suchte im Anschluss das Weite. Eine Zeugin beobachtete den Vorfall und verständigte die Polizei. Bei dem Fahrer soll es sich um einen etwa 15 Jahre alten Jugendlichen gehandelt haben. Er hatte dunkle Locken und ein südländisches Erscheinungsbild. Er trug ein rotes T-Shirt und war mit einem weißen Roller unterwegs, dessen rechter Außenspiegel nun fehlt und der an der rechten Seite einen Streifschaden aufweisen dürfte. Hinweise zum Unfallflüchtigen nehmen die Ermittler unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Kressbronn

Zusammenstoß zweier Autos fordert Sachschaden

Beim Zusammenstoß zweier Fahrzeuge am Sonntag gegen 16.15 Uhr auf der L 334 zwischen Gohren und Kressbronn entstand Sachschaden. Eine 68-jährige Dacia-Fahrerin wollte von der Argenstraße kommend, ein 26-jähriger BMW-Lenker von der gegenüberliegenden Bodanstraße kommend auf die Landesstraße einfahren. Dabei kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, bei dem am Dacia rund 5.000 Euro und am BMW etwa 10.000 Euro Sachschaden entstand. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. Um die nicht mehr fahrbereiten Autos kümmerte sich ein Abschleppdienst.

Überlingen

Auffahrunfall verursacht und geflüchtet

Mit einer Anzeige muss eine 44-Jährige rechnen, nachdem sie am Montagmorgen auf der L 205 zwischen Lippertsreute und Owingen einen Verkehrsunfall verursacht und im Anschluss die Flucht ergriffen hat. Die Frau war mit ihrem VW unterwegs und fuhr einer vorausfahrenden Audi-Lenkerin, die im Begriff war abzubiegen, auf. Trotz des erheblichen Sachschadens in Höhe von mehreren tausend Euro an beiden Autos fuhr die 44-Jährige einfach weiter. Polizisten trafen die Frau sowie ihren Wagen an, leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht ein und behielten ihren Führerschein ein. Aufgrund des psychischen Ausnahmezustandes der Unfallverursacherin brachten die Beamten sie in eine Fachklinik.

Überlingen

In Rage geratener Mann schlägt auf E-Scooter ein

Anzeigen wegen Verkehrsunfallflucht und Sachbeschädigung kommen auf einen 26-Jährigen zu, der am Sonntagmittag offenbar erheblich in Rage geraten war. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge wollte der Mann mit seinem Wagen auf ein Grundstück in der Bahnhofstraße einfahren und musste aufgrund zweier dort abgestellter E-Scooter rangieren. Dabei touchierte er die Leitplanke. Der 26-Jährige verließ die Unfallörtlichkeit trotz der Beschädigungen und kam kurze Zeit später offenbar wutentbrannt zurück, um mit einem Werkzeug auf die beiden E-Scooter einzuschlagen. Auch hier richtete er Sachschaden an. Beim Eintreffen der von Zeugen verständigten Polizisten hatte der 26-Jährige das Weite gesucht, konnte jedoch kurz darauf angetroffen werden. Ihm drohen nun strafrechtliche Konsequenzen.

Überlingen

Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Am Sonntagabend gegen 17.45 Uhr hat sich auf der K 7786 zwischen Überlingen und Nesselwangen ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein 58 Jahre alter Renault-Lenker wollte von Überlingen kommend nach links auf die Bundesstraße abbiegen und übersah dabei einen aus Nesselwangen nahenden Motorradfahrer. Im Einmündungsbereich kollidierte der 36-jährige Zweiradfahrer mit der Beifahrerseite, stürzte und schleuderte mehrere Meter über die Fahrbahn. Während die Insassen des Pkw mit dem Schrecken davonkamen, zog sich der Motorradfahrer nicht unerhebliche Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand jeweils rund 5.000 Euro Sachschaden, sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen war die Straße für etwa eine Stunde gesperrt.

Deggenhausertal

Rennradfahrer prallt in Pkw

Glücklicherweise glimpflich ausgegangen ist ein Verkehrsunfall, der sich am Sonntagnachmittag gegen 15.45 Uhr auf der K 7781 am Höchsten ereignet hat. Eine 54-jährige Renault-Fahrerin wollte auf das Grundstück einer Gaststätte abbiegen und übersah dabei einen bergabwärts zügig entgegenkommenden Rennradfahrer. Der 25-Jährige konnte eine Kollision trotz Vollbremsung nicht mehr verhindern und prallte in die Beifahrerseite des Pkw. Dabei hatte er Glück im Unglück und zog sich lediglich leichte Verletzungen zu. Am Renault entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro, am Rennrad, das nicht mehr fahrbereit war, entstand Totalschaden.

Deggenhausertal

Motorradfahrerin kollidiert mit entgegenkommendem Pkw

Schwere Verletzungen hat sich eine 73-jährige Motorradfahrerin bei einem Verkehrsunfall zugezogen, der sich am Sonntag gegen 12.30 Uhr auf der L 204 ereignet hat. Die Frau war von Mennwangen in Richtung Salem unterwegs und geriet in einer Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrspur. Dort kollidierte sie seitlich mit dem VW Passat einer entgegenkommenden 31-Jährigen. Die Zweiradfahrerin stürzte in der Folge und rutschte über die Fahrbahn in den Grünstreifen. Ein Rettungsdienst brachte die Frau zur weiteren Behandlung in eine Klinik. An ihrer Yamaha entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro, am VW wird dieser auf rund 10.000 Euro beziffert. Die Insassen des Pkw blieben unverletzt.

Bermatingen

Kind kollidiert mit Pkw

Mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht wurde ein Kind, das am Sonntagabend gegen 18.45 Uhr in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Der Bub war mit seinem Rad von der Ziegeleistraße kommend auf der Uhlandstraße unterwegs. An der Einmündung bog er nach links in die Goethestraße ein und schnitt dabei die Kurve. Eine entgegenkommende 56-jährige Renault-Fahrerin konnte einen Zusammenstoß trotz Vollbremsung nicht mehr verhindern. Der Junge fuhr in die Beifahrerseite, zog sich beim Sturz den bisherigen Erkenntnissen zufolge eher leichte Verletzungen zu und kam zur weiteren Untersuchung in eine Kinderklinik.

Bermatingen

Betrunkener Autofahrer baut Unfall und flüchtet

Weil er im Verdacht steht, betrunken einen Verkehrsunfall verursacht und im Anschluss die Flucht ergriffen zu haben, ermittelt die Polizei gegen einen 57-Jährigen. Der Mann war am Sonntagabend gegen 21 Uhr mit zwei weiteren augenscheinlich erheblich alkoholisierten Begleitern mit einem Pkw unterwegs und touchierte in der Gehrenbergstraße einen Anhänger. Gegenüber einem Zeugen, der den Vorfall beobachtet hatte, wurden die drei Männer aggressiv und fuhren im Anschluss davon. Die verständigte Polizei fand den Wagen samt Insassen in Grasbeuren. Der 57-Jährige, der offenbar noch einen weiteren Pkw angefahren hatte, pustete bei einem Atemalkoholtest knapp zwei Promille. Er musste die Beamten in eine Klinik begleiten und eine Blutprobe abgeben. Die Polizisten beschlagnahmten darüber hinaus die Fahrzeugschlüssel und seinen Führerschein. Der 57-Jährige muss sich nun strafrechtlich verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell