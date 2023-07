POL-FR: Freiburg: Trickdiebstahl mit Wechseltrick - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Unbekannte versuchten am Mittwoch, 19.07.2023, gegen 23.00 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Straße "Kirschmatt" einzubrechen. Dabei wurden sie sehr wahrscheinlich durch eine wegen dem verursachten Lärm wach werdende Bewohnerin gestört, welche aufstand und laut nach ihrem Mann rief. Erst am Donnerstagnachmittag bemerkte man dann Hebelspuren an der ...

