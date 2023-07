Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Zwei Motorradfahrer stürzen in gleicher Kurve - ein Schwerverletzter

Freiburg (ots)

Ein 42-jähriger Motorradfahrer befuhr am Donnerstag, 20.07.2023, gegen 18.25 Uhr, die Kreisstraße 6352 von Schlechtbach kommend in Richtung Kürnberg, als er vermutlich aufgrund einer nicht angepassten Geschwindigkeit und eines Fahrfehlers in einer Kurve stürzte und mit der linken Schutzplanke kollidierte. Der 42-Jährige wurde schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Etwa eine Minute später stürzte an gleicher Stelle ein 23-jähriger Motorradfahrer. Er erschrak wohl, als er das auf der Fahrbahn liegende Motorrad des 42-Jährigen sah und verbremste sich. Im weiteren Verlauf kam der 23-Jährige von der Fahrbahn ab und stürzte ins Bankett. Der 23-Jährige wurde nur leicht verletzt. Beide Motorräder mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 9.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell