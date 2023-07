Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Unbekannte versuchten am Mittwoch, 19.07.2023, gegen 23.00 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Straße "Kirschmatt" einzubrechen. Dabei wurden sie sehr wahrscheinlich durch eine wegen dem verursachten Lärm wach werdende Bewohnerin gestört, welche aufstand und laut nach ihrem Mann rief. Erst am Donnerstagnachmittag bemerkte man dann Hebelspuren an der Balkontür. Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen und bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer sachdienlicher Hinweise. Das Kriminalkommissariat ist unter der Telefonnummer 07621 176-0 (24 h) erreichbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell