Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen: Diebstahl aus Wohnmobil - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 20.07.2023, in dem Zeitraum zwischen 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr, wurde aus einem auf dem Parkplatz der Isteiner Schwellen geparkten Wohnmobil der Marke Mercedes, Modell Sprinter, unter anderem ein MacBook, ein aufblasbares Kanu, ein Akkuschrauber sowie ein kleinerer Bargeldbetrag entwendet. Der gesamte Diebstahlschaden beträgt etwa 2.000 Euro. Wie die Unbekannten in das Fahrzeuginnere gelangten ist hier nicht bekannt. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Telefon 07621 9797-0, sucht Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell